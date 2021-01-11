الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لتصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليمنية دعمها لتصنيف الإدارة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود التى تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام شامل فى البلاد.





وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن تصنيف "الحوثيين" فى اليمن جماعة إرهابية، قائلا إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التى تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجارى".

وأضاف بومبيو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثى وعبدالخالق بدر الدين الحوثى وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.