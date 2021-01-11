بومبيو: تصنيف الحوثى جماعة إرهابية للتصدى لسلوك إيران فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يأتي للتصدى لسلوك إيران الخبيث في المنطقة، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





وكان بومبيو قد أعلن تصنيف "الحوثيين" فى اليمن جماعة إرهابية، قائلا إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التى تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجارى". وأضاف بومبيو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثى وعبدالخالق بدر الدين الحوثى وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

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