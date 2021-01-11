هكذا تحفظ الأوطان.. ضاحي خلفان: "مصر ليست الأهرامات فقط ولكن شعب لديه ولاء لوطنه"

أشاد ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي بالدور الوطني للشعب المصري في الحفاظ على بلاده .
وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " مصر ليست أهرامات فقط لكنها شعب لديه ولاء وطني لأمن مصر ...عندما أفكر في ثورة الشعب على الإخوان في مصر أقول في نفسي هكذا تحفظ الأوطان..حفظ الله مصر ".
علّق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي علي مصالحه السعودية دولة قطر بعد زيارة أمير قطر إلى السعودية .
وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اعتقادي ان المصالحة مع المملكة...وانتظار البقية للوضع...هي عملية موفقة...المقاطعة أصلا هي لمطالب سعودية في الأساس...الامتثال لتنفيذها.. هو المطلب...ونأمل ان تكون الامور على مايرام".
وتابع: "الجميع خاسر من استمرار الوضع السابق...وقطر بعد اذا نفذت مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف.. انتهى الأمر كما ينبغي. إذا صلحت النوايا صلحت الأعمال".
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