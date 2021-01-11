الرياض تواجه أقوى موجة برد.. أمطار رعدية تضرب مكة والمدينة بالسعودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد منطقة الرياض أقوى موجة برد لشتاء هذا العام ابتداءً من غد الثلاثاء، على أن تستمر ثلاثة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الموجة ستتراوح الصغرى فيها بين 2 إلى 6 درجات مئوية، مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدن المنطقة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما يتوقع أن يكون الطقس ليل الاثنين باردًا بوجه عام وشديد البرودة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، ومعتدلًا على سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها، ومتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتكون الرياح نشطة على شمال منطقة مكة المكرمة نواحي رابغ وشمال جدة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة في باقي المناطق.