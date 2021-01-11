أكدت خلوها من الفيروس .. صحة كوريا الشمالية: بلادنا خالية تماما من كورونا

تزعم كوريا الشمالية، أنها اختبرت 13257 شخصًا مخبريًا ، ولم تجد بينهم أي حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 ، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

ويستند التقرير ، إلى بيانات من 15 مختبرا في كوريا الشمالية ، قدمتها وزارة الصحة العامة هناك إلى منظمة الصحة العالمية.

وذكر التقرير، أيضًا أنه تم فرض قيود على السفر في كوريا الشمالية وإغلاق جميع نقاط الدخول لفترة زمنية غير محددة.

وأكدت حكومة كوريا الشمالية ، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إيجابية لـ Covid-19 في البلاد ، وهو ادعاء شكك فيه الخبراء على نطاق واسع.