اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في فرنسا.. وحظر تجوال بـ مرسيليا

قالت السلطات الفرنسية إنها تسابق الزمن لاحتواء السلالة الجديدة (البريطانية) الأكثر عدوى من فيروس كورونا Covid-19 والذي تم اكتشافها الآن في ميناء مرسيليا الفرنسي على البحر المتوسط ​​وفي جبال الألب، وفق ما ذكرت صحف فرنسية.

قال رئيس بلدية مرسيليا "بينوا بايان"، إن ما بين سبعة وثمانية أشخاص ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة في المدينة ، بينما كانت الاختبارات جارية على 30 آخرين ربما تعرضوا لها أيضًا.

وأضاف بايان للصحفيين "في الوقت الحالي ، كل دقيقة لها أهميتها فيما يتعلق بمنع انتشار هذا التحور الفيروسي الإنجليزي."

وذكرت هيئة الصحة المحلية في منطقة هوتس ألب ، موطن العديد من منتجعات التزلج على الجليد التي تجذب الزوار البريطانيين ، إن البديل اكتشف هناك أيضًا.

وفرنسا لديها سابع أعلى عدد وفيات بكورونا في العالم، و ارتفع عدد الوفيات بمقدار 151 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 67750 حالة وفاة ، في حين ارتفع عدد الحالات الجديدة المؤكدة من المصابين بمقدار 15944 حالة ليصل إلى حوالي 2.78 مليون.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة لأول مرة في إنجلترا أواخر العام الماضي 2020، وألقت الحكومة البريطانية باللوم عليها في زيادة عدد الحالات التي تهدد بانهيار المستشفيات في المملكة المتحدة.

بعد اكتشاف السلالة في مرسيليا ، أضافت السلطات الفرنسية المدينة والمنطقة المحيطة بها إلى قائمة الإدارات الفرنسية المحظورة، حيث يبدأ حظر التجول مساءً في الساعة 6 مساءً ، قبل ساعتين من بقية البلاد.

تتمتع ستراسبورج وديجون أيضًا بساعات أطول لحظر التجول ، بينما يبدأ حظر التجول في الساعة 8 مساءً في باريس ومعظم الأقسام الأخرى.

تستعد فرنسا للتراجع عن حظر التجول بسبب الوباء في عدة مناطق مع انخفاض الأعداد في أقرب فرصة.

لكن قالت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إنها لن تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا تفاقم وضع Covid-19 في فرنسا.

تسعى الحكومة جاهدة لتسريع إطلاق اللقاح في البلاد ، وهي المساعي التي انتقدها السياسيون في جميع المجالات، نظرًا لبطئها الكبير.

كانت فرنسا قد أعطت 7000 حقنة فقط بعد أكثر من أسبوع من إطلاق حملة التطعيم في 27 ديسمبر ، متخلفة كثيرًا عن معظم الدول الغربية.

وقالت الحكومة إن لقاحا ثانيا تصنعه شركة موديرنا الأمريكية يصل إلى فرنسا اليوم الاثنين.