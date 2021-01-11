وزير الصحة اللبناني يعلن عدم حضوره اجتماع لجنة كورونا.. تفاصيل

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الاثنين، عدم حضوره جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بـ"كورونا".

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، يرجع قرار وزير الصحة لاعتراضه على القرار الذي اتخذ من قبل اللجنة قبل الأعياد.

وطالب حسن بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجد بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا أن "كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى، نحن على أبواب هذه المرحلة".

وشدد دياب على أن "العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة".

وقال: "واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم. إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد وإما أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".

وعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأحد، لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر بعبدا.