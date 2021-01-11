المكسيك تكتشف الحالة الأولى لمصاب بسلالة كورونا البريطانية

قال مسؤول بوزارة الصحة المكسيكية ، إن المكسيك أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ، قدّمت من المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال المدير العام لعلم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا إن المريض مواطن بريطاني يبلغ من العمر 56 عامًا وسافر من أمستردام إلى مكسيكو سيتي في 28 ديسمبر، ثم إلى مدينة ماتاموروس الشمالية الشرقية.

وأضاف ألوميا "إنها أول حالة مؤكدة لسلالة المملكة المتحدة في المكسيك. حيث اختبر مسؤولو الصحة أكثر من 500 حالة مشتبه بها للسلالةـ ولكن هذه هي الحالة الأولى التي تم التحقق منها".

,تتعقب السلطات الصحية المكسيكية الحالات من الأشخاص الذين سافروا على نفس الطائرة التي سافر بها المريض من مكسيكو سيتي إلى ماتاموروس.

أظهر شخصان ظهرت عليهما الأعراض نتيجة سلبية لـ Covid-19. وقال ألوميا إن 31 شخصًا آخر لم تظهر عليهم أعراض ولا يزال هناك 12 شخصًا لم يتم العثور عليهم بعد لعدم الاستدلال على مكانهم.

وفقًا لوزارة الصحة ، تم تسجيل ما لا يقل عن 1،534،039 حالة إصابة بفيروس Covid-19 في المكسيك، بما في ذلك 133،706 حالة وفاة.