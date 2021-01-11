الحكومة اليمنية تدعم قرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، أنها تدعم تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها إنها ستواصل تقديم دعمها الكامل لجميع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل.
وأضاف: "أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضًا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".
وتابعت: "فما قامت به هذه الجماعة من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي من تفجير للمنازل ودور العباد، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين وحصار المدن واستهداف المدنيين عشوائيا وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن".
وقالت الوزراة إن دعم إيران الأيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر على مطار عدن الذي استهدف الحكومة وتسبب في مقتل وجرح العشرات.
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