ما هي شروط التسجيل في برنامج النقل الموجه و قيمة الدعم التحفيزي للمستفيد؟ هدف تجيب

برنامج النقل الموجه هو عبارة عن نشاط يختص بنقل الركاب، باستخدام سيارات الأجرة أو باستخدام السيارات الخاصة في مقابل أجر مادي من خلال التطبيقات على الأجهزة الذكية، والتي تقوم بتوجيه السيارات التي تعمل من خلال التطبيق، وقد عمل صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” على وضع عدة شروط من أجل التقدم بالتسجيل في برنامج النقل الموجه ، كما كشف أيضا عن الدعم الذي سيتم تقديمه شهريا إلى الملتحق بالبرنامج و ما هو الدعم التحفيزي والمدة الزمنية التي تم تحديدها للبرنامج، والذي ننقله لكم من خلال السطور التالية، و أهم الأسئلة التي يبحث عنها المواطن المهتم بالالتحاق للعمل من خلال البرنامج .

ما هو الدعم الذي يقدمه برنامج النقل الموجه ؟ هدف تجيب

وكما سبق و أشرنا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، قد كشف عن قيمة الدعم المالي الذي يحصل عليه المستفيد من برنامج النقل الموجه، والذي يصرف له شهريا هو 2400 ريال سعودي، أما عن الدعم التحفيزي الذي يقدمه الصندوق فهو مبلغ مالي يقدر بحوالي 3000 ريال سعودي، و يتم صرفه للمستفيد كل 6 أشهر بشرط أن يكون المستفيد مستمر، أما عن المدة الزمنية التي يستمر فيها البرنامج، فهي تقدر بحوالي 24 شهر .

ما هي شروط التسجيل في برنامج النقل الموجه؟ هدف تجيب

كما كشف برنامج العمل الحر من خلال المنصة الإلكترونية، عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد من أجل الانضمام الى برنامج النقل الموجه، و هي كالتالي :

أن يكون المشترك سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المشترك ، يتراوح فيما بين 20 إلى 60 عام فقط .

أن لا يكون المتقدم للبرنامج على رأس العمل.

أن لا يكون المتقدم للبرنامج طالب أو متقاعد عن العمل

أن لا يكون المتقدم للبرنامج سجل تجاري

أن يكون المتقدم غير مستفيد في تلك الفترة من أي برامج دعم تابعة الى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»

أن يقوم المتقدم بالتسجيل في تطبيقات توجيه المركبات

أن يعمل المتقدم على إصدار وثيقة العمل الحر.

وإليكم الإجراءات اللازمة للتسجيل في برنامج النقل الموجّه

وقد أضافت منصة العمل الحر أنه يستلزم لعملية التسجيل في برنامج النقل الموجه، أن يقوم المستفيد بالآتي :

أن يقوم المستفيد بالتسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة.

أن يقوم المستفيد بإكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

أن يقوم المستفيد بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية

أن يقوم المستفيد بإكمال إجراءات التقديم

وفي النهاية يتم البدء بالعمل في التطبيقات عند إكمال الإجراءات

وقد ورد سؤال الى منصة طاقات، من أحد المتابعين عن شرط أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج النقل الموجه متفرغ من أجل الحصول على الدعم المخصص من البرنامج ؟

و قد أجاب القائمين على المنصة بأنه يجب أن يكون المتقدم متفرغ ، حيث أنه لا يمكن للموظف على رأس العمل سواء كان يعمل في القطاع الخاص او القطاع الحكومي او حتى الطالب المنتظم او الشخص المتقاعد او منك ان يملك عملاً تجارياً أن يقوم بالتقدم على برنامج الدعم.

ماهي الخطوات اللازمة لطلب الحصول على دعم وثيقة العمل الحر في برنامج النقل الموجه؟

أن يكون طالب الوثيقة مسجل كقائد مركبه في أي من تطبيقات توجيه المركبات والمعتمدة رسميا لدى الهيئة العامة للنقل.

يقوم طالب الوثيقة بالدخول عن طريق موقع البوابة. Freelance.sa

يقوم طالب الوثيقة باختيار أيقونة فئة النقل الموجه “سجل “

يقوم طالب الوثيقة بإنشاء حساب جديد.

يقوم طالب الوثيقة بتفعيل حساب أبشر ، من خلال ادخال رقم الجوال الموجود في ابشر.

يقوم طالب الوثيقة بالضغط على أيقونة الحصول على الوثيقة “قائد مركبة نقل موجه”.

يقوم طالب الوثيقة بالضغط على أيقونة اصدار وطباعة الوثيقة مباشرةً.

يجب الإشارة إلى أن صلاحية وثيقة العمل الحر تستمر لمدة عام واحد فقط، يبدأ منذ تاريخ إصدار الوثيقة .