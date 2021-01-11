أسعار البنزين الجديدة في السعودية “يناير 2021”

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ارتفعت محركات البحث في جوجل حول اسعار البنزين الجديدة في السعودية لأن كل يوم 10 من كل شهر تقوم شركة أرامكو بالتعاون مع مسؤولي النفط وتُحدد الأسعار الجديدة بناء على التغييرات التي تحدث، وفي اليوم التالي يتم تطبيق التسعيرة الجديدة على المواطنين.أسعار البنزين الجديدة في المملكة
شهدت اسعار الوقود في السعودية تغيراً طفيفاً حتى قامت شركة أرامكو بالتعاون مع جميع مسؤولي النفط في المملكة العربية السعودية ووضعت التسعيرة الجديدة له وهي:
- أسعار البنزين في السعودية 1.62 ريال بنزين 91.
- أما سعر بنزين 95 في السعودية فقد بلغ في شهر يناير 1.75 ريال سعودي.
أعلنت شركة أرامكو عن ارتفاع طفيف في أسعار البنزين عن الشهر السابق وأنه سيتم تطبيقه من اليوم على كافة المواطنين الراغبين في الحصول عليه، حيث كان سعر بنزين 91 في الشهر السابق 1.44 ريال سعودي أما سعر البنزين 95 كان 1.58 ريال سعودي.كيفية اختيار الوقود المناسب لسيارتك
يُعد بنزين 91 مناسباً وجيداً لمعظم السيارات الحديثة، بينما بنزين 95 يُعتبر خياراً أفضل للسيارات ذات الأداء العالي؛ وفي حالة عدم التأكد من نوعية الوقود المناسبة لسيارتك فعليك بالرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بها ويُرجى العلم أن نوعية البنزين المناسبة لمعظم السيارات يتم كتابتها خلف غطاء خزان البنزين الخاص بالسيارة.
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ارتفعت محركات البحث في جوجل حول اسعار البنزين الجديدة في السعودية لأن كل يوم 10 من كل شهر تقوم شركة أرامكو بالتعاون مع مسؤولي النفط وتُحدد الأسعار الجديدة بناء على التغييرات التي تحدث، وفي اليوم التالي يتم تطبيق التسعيرة الجديدة على المواطنين.أسعار البنزين الجديدة في المملكة
شهدت اسعار الوقود في السعودية تغيراً طفيفاً حتى قامت شركة أرامكو بالتعاون مع جميع مسؤولي النفط في المملكة العربية السعودية ووضعت التسعيرة الجديدة له وهي:
- أسعار البنزين في السعودية 1.62 ريال بنزين 91.
- أما سعر بنزين 95 في السعودية فقد بلغ في شهر يناير 1.75 ريال سعودي.
أعلنت شركة أرامكو عن ارتفاع طفيف في أسعار البنزين عن الشهر السابق وأنه سيتم تطبيقه من اليوم على كافة المواطنين الراغبين في الحصول عليه، حيث كان سعر بنزين 91 في الشهر السابق 1.44 ريال سعودي أما سعر البنزين 95 كان 1.58 ريال سعودي.كيفية اختيار الوقود المناسب لسيارتك
يُعد بنزين 91 مناسباً وجيداً لمعظم السيارات الحديثة، بينما بنزين 95 يُعتبر خياراً أفضل للسيارات ذات الأداء العالي؛ وفي حالة عدم التأكد من نوعية الوقود المناسبة لسيارتك فعليك بالرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بها ويُرجى العلم أن نوعية البنزين المناسبة لمعظم السيارات يتم كتابتها خلف غطاء خزان البنزين الخاص بالسيارة.
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