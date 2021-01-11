إصابات كورونا عالميا تتجاوز 90.6 مليون حالة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 90.6 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 90 مليونا و694 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 64 مليونا و815 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليون و943 ألف و184 وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعا طفيفا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، إلا أنها سجلت تراجعا ملموسا في عدد الوفيات، حيث سُجل 612 ألف و214 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,836 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (383,275 وفاة)، والبرازيل (203,140 وفاة)، والهند (151,198 وفاة)، والمكسيك (133,706 وفيات)، وبريطانيا (81,431 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (22,917,334 إصابة)، والهند (10,467,431 إصابة)، والبرازيل (8,105,790 إصابة)، وروسيا (3,401,954 إصابات)، وبريطانيا (3,072,349 إصابة).