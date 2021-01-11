إصابات كورونا تتخطى 3 ملايين حالة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية التابع للاتحاد الإفريقى، اليوم الاثنين، تخطى حالات الإصابة فيروس كورونا فى القارة السمراء حاجز الـ3 ملايين و21 ألف حالة.





وأوضح المركز أن حالات الوفيات المرتبطة بالجائحة بلغت حتى الآن 72 ألف وفاة، بينما تعافى أكثر من مليونين و450 ألف شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.