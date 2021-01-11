إيران تطالب الإنتربول باعتقال 4 أشخاص تتهمهم بقتل سليمانى وفخرى زاده

جدة - نرمين السيد - وكان سليمانى، قائد الحرس الثورى الإيرانى، قد لقى حتفه بقصف صاروخى من مسيرة أمريكية خارج مطار بغداد الدولى فى يناير الماضى، فيما قُتل فخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، فى نوفمبر الماضى، فى ظروف غامضة.

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