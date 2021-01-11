كان موجودا فى اقتحام الكونجرس.. انتحار ضابط شرطة أمريكى

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن إدارات الشرطة فى فرجينيا وواشنطن أبلغت عددا من أفرادها باعتبار أنفسهم فى إجازة إدارية، بينما تفحص السلطات ما إذا كانوا قد شاركوا فى أعمال غير قانونية خارج أوقات العمل.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، قالت إدارتا الإطفاء فى فلوريدا ونيويورك إنهما أبلغتا السلطات الاتحادية أن بعض أفرادها ربما كانوا حاضرين عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكونجرس أثناء اجتماعه للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى الثالث من نوفمبر.
كما قالت إدارة الشرطة فى بلدة روكى ماونت الصغيرة بولاية فرجينيا، الأحد، إنها أبلغت فردين بأنهما فى إجازة إدارية بعد أن علمت أنهما حضرا فعالية فى واشنطن العاصمة، الأربعاء، خارج أوقات العمل.
وقالت الإدارة فى بيان "تدعم بلدة روكى ماونت بشكل كامل جميع الأشكال القانونية لحرية التعبير والتجمع لموظفيها، ولكنها لا تتغاضى عن الأعمال غير القانونية التى حدثت فى ذلك اليوم"، قائلة إنها أبلغت السلطات الاتحادية.
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