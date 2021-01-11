بعد المطالبة باعتقال ترامب.. إيران تتقدم بـ طلب جديد لـ الانتربول بشأن قتلة سليماني وزادة

طالبت إيران، اليوم الاثنين، الشرطة الدولية "الإنتربول" بإصدار إشعار أحمر بحق منفذي اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والعالم النووي فخري زادة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الشرطة الايرانية إن إيران طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) إصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد فخري زاده.

والإشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند إصداره يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المطلوب، وتسليمه فور العثور عليه إلى الدولة المتقدمة بطلب الإشعار.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية،أن طهران "قدمت طلبا للإنتربول لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني".

وأشار وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، إلى أن "وزارة الأمن، وبالتعاون مع جهات أخرى، أعدت ملفا في موضوع استشهاد قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني"، لافتا إلى أنه "جاهز لعرض هذا الملف أمام المحافل القانونية والدولية".

جدير بالذكر أن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قد قتل برفقة آخرين صباح الجمعة 3 يناير 2020، في طريق مطار بغداد أثر قصف قامت به طائرات أمريكية مسيرة.

وفي الـ 27 من نوفمبر الماضي، قتل العالم الإيراني"محسن فخري زادة" رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، إثر هجوم في مدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران.