متظاهرو ذي قار بالعراق يضعون شروطا لتوقف الاحتجاجات ويهددون الحكومة

أعلن متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الاثنين، أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم ما لم تمتنع السلطات عن حملات الاعتقال والاستهداف.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن "التنسيقيات التظاهرية في محافظة ذي قار" اشترطت في بيان، إيقاف السلطات حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين، مقابل وقف تصعيدها الاحتجاجي في المحافظة.
وجاء ذلك بعد يوم من مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، في مواجهات بين قوات ومتظاهرين بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، التي تبعد 300 عن بغداد، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني.
وقال متظاهرون إن عشرات منهم أصيبوا خلال المواجهات.
وتجدد التظاهرات مساء الأحد في بغداد ومحافظات جنوبية منها النجف والديوانية، تضامنا مع متظاهري ذي قار.
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