برنامج تمويل الأهلي التأجيري.. تمويل سيارة بدون تحويل الراتب

برنامج تمويل الأهلي التأجيري تمويل سيارات بدون تحويل الراتب، هو أحد أهم البرامج التمويلية الإسلامية المتاحة لجميع المواطنين على أساس عقد الإجارة، حيث يستطيع أي عميل أن يتقدم بطلب استئجار سيارة بأي فئة يختارها العميل، وبناءً عليه يقوم البنك بشراء السيارة من خلال طلب اختيار العميل، ثم يقوم البنك الأهلي بتأجير السيارة لفترة محددة نظير أجر محدد بين الطرفين، وعند انتهاء المدة الخاصة بالتأجير يختار كل عميل بين امتلاك السيارة من خلال دفع قيمة التملك أو الدفعة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها عند بداية إتمام التعاقد مع البنك أو أن يتم إعادة السيارة للبنك مرة أخري، وسوف نوضح لكم ​تفاصيل برنامج تمويل الأهلي التأجيري.

مزايا متعددة لبرنامج تمويل الأهلي التأجيري

يتميز البرنامج التمويلي للسيارات من البنك الأهلي التجاري بعدد من المزايا التي تناسب جميع فئات المجتمع السعودي للحصول علي البرنامج التمويلي بسهلة:

التمويل يعد تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يصل مبلغ التمويل من البنك الأهلي التجاري 500,000 ريال سعودي.

لا يتطلب التمويل شرط تحويل الراتب من جهة العمل.

التمويل يتم صرفه للسعوديين والمقيمين داخل المملكة.

لا يتطلب التمويل وجود كفيل غارم.

الحصول علي موافقة مبدئية سريعة من أول زيارة.

توافر السرعة اللازمة للحصول على الموافقات وإنهاء الإجراءات​ خلال ساعات.

توفير مرونة كبيرة في تحديد مبلغ الأجرة الشهرية وفق الدخل الشهري للعميل على فترة تصل الي 5 سنوات.

منح العميل غطاء تأميني شامل للسيارة خلال فترة التأجير التي يتم التعاقد بها.

جوائز برنامج تمويل الأهلي التأجيري للسيارات

أعلن برنامج تمويل السيارات التأجيري أن هناك فرصة للفوز بمبلغ 100 ألف ريال، فهناك 4 فائزين للفوز بالجائزة وتنتهي هذه الجوائز في يوم 16 يناير 2021، ومن شروط مسابقة تمويل الأهلي التأجيري للسيارات: