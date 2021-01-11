أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون قرار امريكا تجاه أنصار الله ويؤكدون أنه سيعرقل تحقيق السلام

المؤتمر وحلفاؤه يدينون قرار امريكا تجاه أنصار الله ويؤكدون أنه سيعرقل تحقيق السلامدان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قرار خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية .واكد المؤتمر وحلفاؤه أن قرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على السلام والتسوية السياسية في اليمن وسيعقد من الجهود الاممية الرامية إلى إيجاد حلول تفضي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني .

وجدد المؤتمر وحلفاؤه موقفهم الرافض لاي استهداف يطال اي يمني مشيرين إلى أن هذا القرار يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع اليمني ولا يمكن القبول به وكان الأحرى بالخارجية الأمريكية الضغط باتجاه ايقاف العدوان وانهاء الحصار ودعم جهود تحقيق السلام بدلا من تعقيد الوضع بمثل هذا القرار الذي لا قيمة له سوى زيادة المعاناة الإنسانية التي ستطال اليمنيين الذين يواجهون أسواء أزمة إنسانية في العالم .

ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الهيئات والمنظمات الدولية إلى عدم التعامل مع القرار الأمريكي الأحادي الذي يعكس رغبة إدارة الرئيس ترامب تعقيد المشهد السياسي في اليمن وإطالة أمد العدوان والحصار المفروض على شعبه.