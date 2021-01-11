من 50 مليون جرعة.. أولى دفعات لقاح موديرنا تصل ألمانيا اليوم

يبدأ لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19 ، الذي تمت الموافقة على استخدامه من قبل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ، في الوصول إلى ألمانيا اليوم الاثنين ، وفقًا لوزير الصحة في البلاد.

وقال ينس سبان لمحطة ZDF الألمانية العامة "تسليم ... اللقاح من موديرنا سيجري اليوم ... غدا سيذهب إلى الولايات الفيدرالية ويمكنهم بعد ذلك البدء في التطعيم".

وأضاف أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021 "نتوقع مليوني جرعة من موديرنا ، وخلال هذا العام طلبنا 50 مليون جرعة".

وحتى الآن ، سمحت وكالة الأدوية الأوروبية بلقاح فايرز BioNTech / Pfizer ، وفي الأسبوع الماضي ، وافقت على لقاح موديرنا Moderna .

وذكرت الصحف الألمانية، إن الموافقة تشمل جلب 300 مليون جرعة من لقاح BioNTech / Pfizer و 160 مليون من Moderna.

أما ألمانيا ، التي بدأت حملتها في ديسمبر ، فقد أجرت أكثر من 500000 تطعيم لكنها واجهت أيضًا انتقادات حول مواعيد حملة التطعيم، لكن الوزير حث مواطنيه على الصبر.

