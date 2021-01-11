سلطان عمان يعلن عن نظام جديد يضمن انتقال مستقر للحكم

أعلن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أنه سيشكل نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان يضمن نظام وانتقال مستقر للحكم. والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة. ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.

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