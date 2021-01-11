بـتكلفة 20 مليار دينار.. الجزائر: وصول لقاح كورونا خلال يومين

حددت الحكومة الجزائرية موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي، قائلة إنها قد تصل الثلاثاء أو الأربعاء، بنحو 500 ألف جرعة، وفق ماذكرت وسائل الإعلام المختلفة.

وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أمس الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

قال الناطق باسم لجنة رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، "إن أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا قد يكون غدا أو بعد غد، حيث ينتظر استلام 500 ألف جرعة في مرحلة أولى".

أضاف فورار "أنه بمجرد وصول اللقاح الروسي سيتم الشروع في عملية التطعيم، وأن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمخبر الروسي توجد في مراحلها الأخيرة".

وأشار فورار إلى تكلفة اللقاح، ذاكرًا أنها قد تتجاوز الـ 20 مليار دينار.