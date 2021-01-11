نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور مرسومين حول النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بصدور مرسومين في سلطنة عمان، يقضي الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة في حين يقضي الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وينص النظام الأساسي الجديد للدولة في سلطنة عمان، على وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.

وفي سياق آخر، أعادت عمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس.