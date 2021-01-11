تفاصيل تعديلات نظام العمل السعودي المرتقب وأنواع الإجازات ومدة كل نوع

كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل تعديلات نظام العمل السعودي الجديد المرتقبة، والتي تتجه وزارة الموارد البشرية إلى إقرارها رسميًا خلال الأيام المقبلة، ضمن الخطة التي تطبقها لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، من أجل المساهمة في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تحتاج إلى توفير بيئة مواتية للتشريعات الملائمة، مع العمل على رفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل في تلك التعديلات، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لخلق مزيد من فرص العمل وتخفيض أعداد البطالة المتزايدة بسبب تداعيات كورونا، بينما كان أهم ما تم التركيز عليه في تلك التعديلات، هو ضمان تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامات مالية تصل لنصف مليون ريال على كل من يمارس نشاط التوظيف أو استقدام العمالة بدون ترخيص. تعديلات نظام العمل السعودي الخاص بالاستقالة أن يكون طلب الاستقالة المقدمة كتابيًا نافذًا بعد مضي شهر دون قوبله.

لصاحب العمل الحق في تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يومًا من أجل صالح العمل.

يمنح صاحب العمل الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر.

لابد من موافقة العامل على العمل الإضافي.

اعتبار جميع ساعات العمل أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. تعديلات نظام العمل السعودي الخاص بالاستقالة التعديلات الخاصة بالمرأة وحجز الرواتب منح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعًا. يحظر على صاحب العمل التفرقة بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة. منع حجز أجر العامل دون سند قضائي. الامتناع عن تشغيل العامل سخرة. عدم احتجاز أجر العامل أو جزءًا منه دون سند قضائي. عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد. عدم تشغيل العامل أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد في شهر رمضان. التعديلات الخاصة باستقدام العمالة ومصاريفها يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي.

يتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى تقرها الدولة.

يتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

تحميل العامل رسوم تأشيرة الخروج والعودة.

توفير صاحب العمل السكن ووسائل النقل المناسبة للعمالة عماله.

يمكن استبدال السكن والانتقال بمقابل نقدي.

تعويض العامل الذي تنتهي خدمته لسبب غير مشروع بمقدار شهر عن كل سنة. التعديلات الخاصة بالمرأة وحجز الرواتبالتعديلات الخاصة باستقدام العمالة ومصاريفها أنواع الإجازات ومدة كل نوع الإجازة السنوية: مدتها 21 يوم لمن تقل خدمتهم عن خمس سنوات، و30 يوم لمن وصلت خدمتهم خمس سنوات فأكثر. إجازات الأعياد والمناسبات: 4 أيام (عيد الفطر – عيد الأضحى – اليوم الوطني). إجازة وفاة أحد أصول العامل: 5 أيام بأجر كامل. إجازة الزواج: مدتها 5 أيام بأجر كامل. إجازة المولود: مدتها 3 أيام بأجر كامل. إجازة أداء فريضة الحج: لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا. إجازة أداء الامتحانات: تكون بعدد أيام الامتحانات الفعلية. إجازة دون أجر: لا توقف عقد العمل إذا كانت 20 يومًا فأقل. الإجازة المرضية: ودتها 120 يومًا سنويًا وتصل إلى 180 يومًا للعاملة الحامل. أنواع الإجازات ومدة كل نوع الوسوم

كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل تعديلات نظام العمل السعودي الجديد المرتقبة، والتي تتجه وزارة الموارد البشرية إلى إقرارها رسميًا خلال الأيام المقبلة، ضمن الخطة التي تطبقها لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، من أجل المساهمة في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تحتاج إلى توفير بيئة مواتية للتشريعات الملائمة، مع العمل على رفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل في تلك التعديلات، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لخلق مزيد من فرص العمل وتخفيض أعداد البطالة المتزايدة بسبب تداعيات كورونا، بينما كان أهم ما تم التركيز عليه في تلك التعديلات، هو ضمان تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامات مالية تصل لنصف مليون ريال على كل من يمارس نشاط التوظيف أو استقدام العمالة بدون ترخيص. تعديلات نظام العمل السعودي الخاص بالاستقالة أن يكون طلب الاستقالة المقدمة كتابيًا نافذًا بعد مضي شهر دون قوبله.

لصاحب العمل الحق في تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يومًا من أجل صالح العمل.

يمنح صاحب العمل الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر.

لابد من موافقة العامل على العمل الإضافي.

اعتبار جميع ساعات العمل أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. تعديلات نظام العمل السعودي الخاص بالاستقالة التعديلات الخاصة بالمرأة وحجز الرواتب منح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعًا. يحظر على صاحب العمل التفرقة بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة. منع حجز أجر العامل دون سند قضائي. الامتناع عن تشغيل العامل سخرة. عدم احتجاز أجر العامل أو جزءًا منه دون سند قضائي. عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد. عدم تشغيل العامل أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد في شهر رمضان. التعديلات الخاصة باستقدام العمالة ومصاريفها يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي.

يتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى تقرها الدولة.

يتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

تحميل العامل رسوم تأشيرة الخروج والعودة.

توفير صاحب العمل السكن ووسائل النقل المناسبة للعمالة عماله.

يمكن استبدال السكن والانتقال بمقابل نقدي.

تعويض العامل الذي تنتهي خدمته لسبب غير مشروع بمقدار شهر عن كل سنة. التعديلات الخاصة بالمرأة وحجز الرواتبالتعديلات الخاصة باستقدام العمالة ومصاريفها أنواع الإجازات ومدة كل نوع الإجازة السنوية: مدتها 21 يوم لمن تقل خدمتهم عن خمس سنوات، و30 يوم لمن وصلت خدمتهم خمس سنوات فأكثر. إجازات الأعياد والمناسبات: 4 أيام (عيد الفطر – عيد الأضحى – اليوم الوطني). إجازة وفاة أحد أصول العامل: 5 أيام بأجر كامل. إجازة الزواج: مدتها 5 أيام بأجر كامل. إجازة المولود: مدتها 3 أيام بأجر كامل. إجازة أداء فريضة الحج: لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا. إجازة أداء الامتحانات: تكون بعدد أيام الامتحانات الفعلية. إجازة دون أجر: لا توقف عقد العمل إذا كانت 20 يومًا فأقل. الإجازة المرضية: ودتها 120 يومًا سنويًا وتصل إلى 180 يومًا للعاملة الحامل. أنواع الإجازات ومدة كل نوع

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