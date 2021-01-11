أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من صقيع متوقّع في 6 محافظات

الأرصاد يحذّر من صقيع متوقّع في 6 محافظاتأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار تأثر معظم المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية ان يستمر الطقس بارد إلى شديد البرودة واحتمال تشكل الصقيع على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار إلى الأجواء ستكون باردة إجمالاً في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت و غرب الجوف ومأرب ؛و كذلك على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر ؛محذراً من استمرار التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.

وحث المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكرعلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المزارعين ورعاة المواشي والنحالين الى حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار الطقس البارد و الصقيع .

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي اليوم بلغت عمران : درجة واحدة ؛ صنعاء : درجتان ؛ ذمار : درجتان ؛السدة - إب : 5.5 ؛ إب : 7.5 ؛ عتق : 7.5 .

