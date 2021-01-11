حسان دياب: لبنان دخل مرحلة الخطر بسبب تفشى وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال دياب، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا، "العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء والبعض فى لبنان يعتقد أن كورونا كذبة".
وأضاف: "واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم، إما أن نستدرك الوضع بإغلاق تام وصارم وحازم للبلد، وإما أن نكون أمام نموذج لبنانى أخطر من النموذج الإيطالي".
ودخل لبنان إغلاقا عاما فى كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس الماضى وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول بين الـ6 مساء والـ5 فجرا وذلك فى سبيل كبح انتشار الوباء، غير أن قرار الإغلاق قوبل بانتقادات كثيرة كونه تضمن الكثير من الاستثناءات وسمح لكثير من الأنشطة بمزاولة العمل بصورة شبه طبيعية.
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