الهند تسجل 96 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الإثنين، إن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية التى خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحي.

وتم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى العديد من البلدان، بما فى ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا واسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.

وكان قد أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء فى وقت سابق من ديسمبر الماضى، ويُعتقد أنها بدأت فى سبتمبر فى منطقة "كنت" جنوب شرقى إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.