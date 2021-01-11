بايدن يرشح الدبلوماسى السابق ويليام برنز لمنصب مدير المخابرات المركزية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "ويليام برنز قادر على مواجهة التهديدات الخارجية وتعزيز الحرب على الإرهاب". وفى وقت سابق، صادق الكونجرس الأمريكى، بمجلسيه النواب والشيوخ على فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة استغرقت عدة ساعات، وعقب أعمال عنف نجمت عن اقتحام مئات من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

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