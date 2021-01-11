الشرطة الألمانية : دوافع سياسية وراء محاولة تفجير مبنى وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ألحق التفجير أضرارًا بواجهة المبنى، إلا أنه لم يؤدى إلى إصابة أحد، بينما قامت السلطات بإخلاءه وتطويق محيط المبنى.
وقالت الشرطة إن السلطات عثرت على لافتة تحمل شعارًا سياسيًا على المبنى، إلا أنها لم تكشف عن مضمون ذلك الشعار، كما استدعت الشرطة شهودًا قالوا إنهم رأوا أفرادًا مشبوهين بالقرب من المبنى.
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