إعلان ما قبل الكارثة.. عمدة واشنطن تطالب بتعزيز الأمن خلال تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - طلبت رئيسة بلدية واشنطن، اليوم الإثنين، تشديد الإجراءات الأمنية فى العاصمة الأمريكية أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى فى الأسبوع الماضى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت رئيسة البلدية ميريال باوزر، إن "تنصيب بايدن فى 20 من الشهر الجارى سيتطلب نهجًا مختلفًا عن مراسم التنصيب السابقة"، واصفة اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضى بأنه "هجوم إرهابى غير مسبوق".

وفى خطاب موجه للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلى تشاد وولف، كتبت باوزر قائلة: "بينما سأتواصل مع عدد كبير من الشركاء المحليين والإقليميين والاتحاديين لتعزيز التعاون بين أجهزتنا، أحث وزارة الأمن الداخلى على تعديل نهجها خلال التنصيب من عدة جوانب بعينها".

وأضافت باوزر إن مقاطعة كولومبيا منطقة واشنطن العاصمة ستقدم طلبًا "بإعلان ما قبل الكارثة"، وهو ما يسمح بالحصول على مساعدة اتحادية.

وحثت وزارة الأمن الداخلى على التنسيق مع وزارات العدل والدفاع والمحكمة العليا والكونجرس لوضع خطة لنشر قوة اتحادية لحماية كل المنشآت الاتحادية.