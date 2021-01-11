تركيا تتقدم بعرض مغرٍ لـ اليونان.. هل أرهقتها العقوبات؟

أعلنت تركيا، الاثنين، تقدمها بعرض رسمي لليونان لاستئناف المحادثات الاستكشافية اعتبارًا من يناير الجاري.

ووفقًا لوكالة الأناضول التركية، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تقدم عرضًا رسميًا لليونان لاستئناف المحادثات الاستكشافية في شهر يناير.

في تصريحاته ، تحدث أوغلو عن محادثات "غير مشروطة" حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال 60 جولة من المحادثات التي عقدت حتى عام 2016، عندما تم تعليق الاتصالات.

وقال جاويش أوغلو إن أثينا "ليس لديها عذر" لعدم استئناف المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن أثينا سيكون لها موقف بناء عند استئناف الاتصالات حول الاستكشافات مع أنقرة.

وعبر ديندياس عن أبرز ما يقلقه، وهو أن "تركيا في عام 2021 ليست كتركيا في عام 2016 ، عندما جرت الجولة الأخيرة من الاتصالات الاستكشافية".

وأضاف: "تنحرف تركيا اليوم عن تركيا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عما كانت تتطلع إليه بالتكامل الأوروبي".

جدير بالذكر أنه منذ أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا، على خلفية أنشطة التنقيب المخالفة للقانون في شرق البحر المتوسط، فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارا وتكرارا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.