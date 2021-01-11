التحقيق في أصل فيروس كورونا.. بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية

في أول تعليقٍ لها على الخطوة الصينية، رحبت منظمة الصحة العالمية (WHO) بإعلان الصين في وقت سابق اليوم السماح بدخول فريق المنظمة للتحقيق في أصول ظهور فيروس Covid-19 ، مشيرة إلى أن الفريق الدولي سيصل الصين الخميس القادم، وفق ما ذكرت سي إن إن.

يأتي إعلان الصين بالسماح بدخول الفريق إلى البلاد، بعد أن منعت بكين في وقتٍ سابق وصول الخبراء العالميين الأسبوع الماضي حيث لم تتم الموافقة على التصاريح اللازمة لدخولهم الصين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في ذلك الوقت إنه "محبط للغاية" ، في توبيخ نادر من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وفي بيان يوم الاثنين ، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ، طارق جساريفيتش ، إن منظمة الصحة العالمية تتطلع "إلى العمل عن كثب مع نظرائنا الصينيين في هذه المهمة الحاسمة لتحديد مصدر الفيروس وطريق عدواه للبشر".

لعدة أشهر ، كان مسؤولو منظمة الصحة العالمية يتفاوضون مع بكين للسماح لفريق من العلماء العالميين بالوصول إلى المواقع الرئيسية للتحقيق في أصل الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019.

ويرجح العلماء حتى الآن فرضية انتقاله من الخفاش إلى حيوان آخر هو آكل النمل الحرشفي ومن ثم إلى البشر.

في مايو ، وافقت منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق في الاستجابة العالمية للوباء بعد أن وقعت أكثر من 100 دولة على قرار يدعو إلى تحقيق مستقل.