تحديد الجلسة الجديدة لمحاكمة نتنياهو 8 فبراير

أعلنت المحكمة المركزية في القدس أن جلسة استماع طال انتظارها في قضية فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستعقد يوم 8 فبراير القادم.
ويأتي هذا التطور بعد أن قالت المحكمة يوم الجمعة الماضي إن جلسة الاستماع، التي كان من المقرر عقدها في الأصل يوم الأربعاء المقبل، سيتم تأجيلها بسبب الإغلاق على مستوى البلاد.
ومن المقرر أن تركز الجلسة على رد نتنياهو على لائحة الاتهام الجنائية ضده، في ثاني جلسة استماع في القضية.
وقالت الهيئة المكونة من 3 قضاة يشرفون على القضية، ريفكا فريدمان فيلدمان، وموشيه بارام، وأوديد شاحام، في قرارها يوم الجمعة، إن الجلسة ستتأخر في ضوء بيان أصدرته قبل يوم واحد من قبل إدارة المحاكم، والذي يسمح للقضاة باتخاذ القرار.
وكانت الجلسة الأولى من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 3 قضايا فساد قد بدأت في 24 مايو الماضي. وقبل عام قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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