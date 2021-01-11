"ذا لاين" مدينة سعودية ذكية تحاكي الطبيعة

أضفى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، بعدًا جماليًا جديدًا لمنطقة "نيوم" يفوق مستوى التفكير البشري وتصوراته، وذلك بإطلاقه أمس مشروع "مدينة ذا لاين" التي سيجد فيها الإنسان متعته بعيدًا عن صخب المدن وضجيجها، وينعم بالحياة العصرية وصفاء الذهن وسط تنوع بيئي بديع وأجواء مناخية مستقرة معظم الوقت يحل فيها البحر الأحمر ضيفًا على الصحراء، والجبل، والوادي في الشمال الغربي من المملكة.

ومنذ أن أطلق ولي العهد مشروع نيوم في 24 أكتوبر 2017، ووتيرة العمل بالمنطقة لا تهدأ، فهي في عمل مستمر حتى تحولت الأرض البكر المتربعة على مساحة 26500 كم2 إلى معلم جغرافي بارز على خارطة العالم والمملكة، متمتعة بطبوغرافية عززت من روح العمل والتناغم ما بين عمارة المكان وطبيعته من خلال مشروعات تنموية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنطقة كما في مشروع مدينة ذا لاين الذي سيحتفظ بـ95% من طبيعة نيوم، وُيسخّر التقنيات الحديثة لخدمة ساكني المدينة لينعموا برغد العيش في مدينة المستقبل.

"ذا لاين" كما وصفها محمد بن سلمان.. أحد المشروعات التنموية الضخمة في نيوم التي أكدت حجم الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المملكة، وسيبدأ العمل على تطوير المدينة في الربع الأول من عام 2021 لتكون نموذجا استثنائيا للمدن العصرية بطبيعتها الخلابة وإمكانياتها المتقدمة، ولتعزز من نجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحول المملكة لنموذجٍ عالمي رائد.

وتبشر المدينة ساكنيها بإيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيدًا عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاتهم المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة يجتمع فيها الماء، والهواء، والشمس.

رؤية ولي العهد الحديثة لمدينة "ذا لاين" تلبي رغبة الإنسان الباحث عن الهدوء، فهي مدينة طبيعية صحية مُبتكرة تُستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات في تزاوج تام مع البيئة كجزء مما تختص به منطقة نيوم عن غيرها من المناطق من مزايا فريدة تتمثل في توفير حلول التنقل الذكية بدءًا من القيادة الذاتية حتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، إلى جانب الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ"الهواء الرقمي"، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الرقمية المتكاملة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر، أن المدينة تحظى باهتمام ورعاية دائمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما جعل منطقة نيوم تزدهر في غضون أشهر معدودة، لافتا إلى أن نيوم أبرمت اتفاقًا نهاية العام المنصرم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الالتزام البيئي والاشتراطات والضوابط لإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية الأرصادية للمشروع مع رفع القدرات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية العالمية في نيوم بوصف المكان وجهة محلية إقليمية وعالمية.

وتتمتع منطقة نيوم بطاقة طبيعية مستمرة من الشمس والرياح التي تجعل منها من أفضل الأماكن الصالحة لاستخدام الطاقة البديلة في العالم، ولأجل ذلك اُستحدثت برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع "الهيدروجين الأخضر" ومنها ما يخص مدينة ذا لاين، ليجعل منها مدينة حضارية تعمل وفق منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100% مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

وأشار نظمي نصر إلى أنه لتصبح مدينة نيوم مكانًا خلاقًا يمكن فيه الاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي أتاح المشروع الفرصة لـ 400 طالب وطالبة سعوديين من 39 جامعة سعودية للمشاركة في تدعيم مدينة المستقبل "نيوم" بابتكارات تهدف لإيجاد بيئة مستدامة في ثلاثة مجالات حيوية تمثل مسارات التحدي وهي: الطاقة، والترفيه، والنقل، وذلك خلال فعالية نظمها المشروع في أكتوبر 2020 بعنوان " تحدي نيوم" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويسعى مشروع نيوم إلى تطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت بينما المهام المتكررة والشاقة سيتولاها عدد هائل من الروبوتات والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى في العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن مشروعات نيوم كغيرها من المشروعات الوطنية التي تجعل الإنسان محور اهتمامها، لذا عملت على تمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي وتطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم العلمية للحصول على فرص عمل في نيوم.

وطوال السنوات السابقة شهدت نيوم العديد من الفعاليات العالمية في مختلف المجالات، فاستضافت خلال عام 2019 البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية، وكأس العالم الخمسين للتزلج المائي، ورياضة الرجبي، والتنس، والقفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

وفي شهر أكتوبر 2020، وقعت وزارة الرياضة وشركة "نيوم" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية، لتدخل منطقة "نيوم" هذا العام ضمن أضخم الأحداث الرياضية في العالم وهو رالي داكار السعودية 2021 من خلال ثلاث مراحل للسباق تبدأ اليوم بالمرحلة الثامنة عبر مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثم نيوم بمسافة 709 كم.

وستكون المرحلة التاسعة في نيوم وهي جولة على طول ساحل البحر الأحمر بمسافة تبلغ 579 كم، بينما المرحلة العاشرة ستعبر نيوم ومحافظة العلا بمسافة 583 كم.

وتستعد نيوم للدخول إلى عالم الرسومات اليابانية "الإنيمي" ضمن أحداث الموسم الثاني من المسلسل الكارتوني السعودي "أساطير في قادم الزمان" الذي حقق موسمه الأول سبعين مليون مشاهدة حول العالم، حيث وقعت في ديسمبر 2020 شراكة بين شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية و"نيوم" لإطلاق المسلسل في نيوم كخطوة تستهدف استثمار جمال الطبيعة في المكان واستلهام تفاصيل الرؤية المستقبلية التي أعلن عنها سمو ولي العهد للمشروع لصناعة محتوى إبداعي يُنقل للعالم بأسلوب مشوق.

ولمنطقة نيوم أبعاد متعددة منها استثمار جغرافية موقعها المتاخم للبحر الأحمر بطول 468 كم من مجموع امتداد المملكة الكامل على البحر الذي تصل مسافته إلى 1100 كم حيث تعبره 13% من حركة التجارة العالمية ويربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا التميز الجغرافي يُسهم في تسهيل وصول 70% من سكان العالم إلى نيوم خلال 8 ساعات، فضلًا عن أنه يعد المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، وسيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين: المملكة، والأردن ومصر.

جدير بالذكر أن مشروع منطقة نيوم يشغل شمال غرب المملكة مساحة 26500 كم2، وتتمتع المنطقة بتضاريس طبيعية خلابة اجتمعت فيها شواطئ الرمال البيضاء مع جزر عائمة على سطح البحر تطل عليها من الجهة الشرقية والشمالية جبال شامخة تكتسيها الثلوج في الشتاء وتتوسطها أودية وواحات خضراء تبعث بمناخها المتنوع راحة في النفس لا سيما مع نسائم عليلة في ليل نيوم، فيما يركز مشروع نيوم على 14 قطاعًا استثماريًا متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية في مجالات: الطاقة والمياه، النقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والرقمية، التصنيع المتطور، الإعلام والإنتاج الإعلامي، الترفيه.