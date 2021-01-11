اكتساب العدوى بعد جرعة من اللقاح أمر وارد.. السعودية تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 363949 حالة .

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.

وأفادت الصحة السعودية بتراجع الحالات النشطة في المملكة إلى ما دون الـ2000 لأول مرة منذ 9 أشهر.

وفي سياق أخر، قال مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الأحد، إنه بعد الحصول على الجرعة الأولى سيحتاج الشخص ما بين 10 أيام إلى أسبوعين حتى يصل إلى مستوى مناعة في حدود 50% وليست المناعة الأعلى، لذلك هناك جرعة ثانية بعد 3 أسابيع لهذا النوع من اللقاحات، وبعدها أيضا هناك أسبوعان للوصول إلى أعلى مستويات المناعة المنشودة، فاكتساب العدوى بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة من تلقي الجرعة الأولى أمر وارد نظريا وعمليا.

وأضاف: "لذلك من المهم جدا الحفاظ على الاحترازات اللازمة، ولا ندعو أبدا إلى القيام بإجراءات غير منطقية أو غير مطلوبة أو غير مقبولة، كالتساؤلات التي وردت وتفيد بأن يلزم الشخص العزل ويحجر نفسه بعد الجرعة الأولى، فهذا غير صحيح وغير لازم وغير مطلوب، ويستطيع الشخص أن يمارس حياته وأنشطته مع تطبيق الاحترازات الأساسية قبل وبين وبعد الجرعتين".