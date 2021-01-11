نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 91 حالة وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 91 حالة وفاة و 6208 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و292 ألف حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 56 ألفا و 262 حالة.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أن 4568 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و81 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، جاءت إيران في المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.