أرامكو تعلن تسعيرة البنزين في السعودية لشهر يناير 2021 لبنزين 95 وبنزين 91

سعر البنزين في السعودية اليوم، تم الإنتهاء أمس من إعلان التسعيرة الجديدة للبنزين من قبل شركة أرامكو وفي صباح اليوم الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2021 بدأ تفعيل التسعيرة الجديدة في محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية، حيث إختلفت الأسعار الجديدة عن التي أعلنتها شركة أرامكو في ديسمبر الماضي لعام 2020 ،زادت الأسعار بطريقة ملحوظة وخاصة بنزين 91 و 95 وقامت شركة أرامكو السعودية بتعديل الأسعار تبعا لإجراءات حوكمة تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة والمياه ،وتتاثر الأسعار المحلية للمنتجات داخل المملكة وفقا للارتفاع أو أنخفاض أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية الي جميع دول العالم والأسواق العالمية.أسعار البنزين في السعودية يناير 2021
بعد تطبيق الأسعار الجديدة والعمل بها في جميع مدن المملكة العربية السعودية لاحظ المواطنون حول مدن المملكة وجود إرتفاع طفيف في سعر البنزين هذة الشهر مقارنتا بآخر تعديل أصدرته شركة أرامكو في ديسمبر لعام 2020 ونعرض لحضراتكم بالتفاصيل أسعار ديسمبر 2020 وكذلك تحديثات يناير 2021 .
- بنزين91 (1.44)ريال سعودي.
- بنزين95 (1.58) ريال سعودي.
- ديزل 0.52 ريال سعودي.
- بترول 0.75 ريال سعودي.
- كيروسين0.70 ريال سعودي.
اما عن أسعار يناير 2021 فقد زادت عن شهر ديسمبر ونعرضها لحضراتكم
- بنزين91( 1.62) ريال سعودي.
- بنزين95( 1.75) ريال سعودي.
يعتبر اليوم الإثنين هو بداية العمل بالأسعار الجديدة لهذا العام حيث تم عمل الإجراءات اللازمة من قبل المتخصصين في شركة أرامكو يوم الأحد الموافق العاشر من يناير وتم بالفعل تطبيق التسعيرة الجديدة في محطات الوقود صباح اليوم ،وجأت الأسعار كما عرضناها لحضراتكم .
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سعر البنزين في السعودية اليوم، تم الإنتهاء أمس من إعلان التسعيرة الجديدة للبنزين من قبل شركة أرامكو وفي صباح اليوم الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2021 بدأ تفعيل التسعيرة الجديدة في محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية، حيث إختلفت الأسعار الجديدة عن التي أعلنتها شركة أرامكو في ديسمبر الماضي لعام 2020 ،زادت الأسعار بطريقة ملحوظة وخاصة بنزين 91 و 95 وقامت شركة أرامكو السعودية بتعديل الأسعار تبعا لإجراءات حوكمة تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة والمياه ،وتتاثر الأسعار المحلية للمنتجات داخل المملكة وفقا للارتفاع أو أنخفاض أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية الي جميع دول العالم والأسواق العالمية.أسعار البنزين في السعودية يناير 2021
بعد تطبيق الأسعار الجديدة والعمل بها في جميع مدن المملكة العربية السعودية لاحظ المواطنون حول مدن المملكة وجود إرتفاع طفيف في سعر البنزين هذة الشهر مقارنتا بآخر تعديل أصدرته شركة أرامكو في ديسمبر لعام 2020 ونعرض لحضراتكم بالتفاصيل أسعار ديسمبر 2020 وكذلك تحديثات يناير 2021 .
- بنزين91 (1.44)ريال سعودي.
- بنزين95 (1.58) ريال سعودي.
- ديزل 0.52 ريال سعودي.
- بترول 0.75 ريال سعودي.
- كيروسين0.70 ريال سعودي.
اما عن أسعار يناير 2021 فقد زادت عن شهر ديسمبر ونعرضها لحضراتكم
- بنزين91( 1.62) ريال سعودي.
- بنزين95( 1.75) ريال سعودي.
يعتبر اليوم الإثنين هو بداية العمل بالأسعار الجديدة لهذا العام حيث تم عمل الإجراءات اللازمة من قبل المتخصصين في شركة أرامكو يوم الأحد الموافق العاشر من يناير وتم بالفعل تطبيق التسعيرة الجديدة في محطات الوقود صباح اليوم ،وجأت الأسعار كما عرضناها لحضراتكم .
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