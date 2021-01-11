أخبار اليمن : إصابة مواطن جراء خروقات قوى العدوان بالحديدة

دوت الخليج -

إصابة مواطن جراء خروقات قوى العدوان بالحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما استهدف الطيران محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. إصابة مواطن جراء خروقات قوى العدوان بالحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما استهدف الطيران محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 204 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية و 24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 192 قذيفة و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات أربع غارات للطيران التجسسي في الفازة والتحيتا وتحليق ثلاث طائرات حربية في الجبلية والفازة وحيس وعشر طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والتحيتا . وأكد المصدر إصابة مواطن من أبناء قرية الكشوبع بجروح متوسطة إثر تعرض مزارع المواطنين لقذيفة هاون غرب مديرية المراوعة . وفي محافظة صعدة أشار إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر، واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة غافرة بالمديرية نفسها، في حين استهدف قصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية ونفوق عدد من المواشي. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.



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