مصر.. هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام، من سجن طنطا العمومي، وسط الدلتا.

وكشفت المصادر أن السجناء الثلاثة "تمكنوا من القفز أعلى سور السجن إلى أسطح المنازل المجاورة"، ثم لاذوا بالفرار. وقالت المصادر إنه تتم حاليا ملاحقة الهاربين، فيما شكلت لجنة تحقيق إدارية داخل السجن.

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