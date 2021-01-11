الجزائر : وصول أولى جرعات اللقاح الروسى غدًا

وحسبما نقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية، اليوم الإثنين، قال فورار إنه ينتظر استلام 500 ألف جرعة فى مرحلة أولى، لافتًا إلى أنه بمجرد وصول اللقاح سيتم البدء فى عملية التطعيم.
وأشار المتحدث الجزائرى، إلى أن عملية اقتناء اللقاح التى تتم بين معهد باستور والمخبر الروسى تمر بمراحلها الأخيرة، موضحًا أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ 20 مليار دينار.
وأضاف أن الغطاء المالى متوفر فى ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن الأولوية لصحة المواطنين التى لا تقدر بثمن، لافتا إلى أن التطعيم سيشمل كل الولايات، مع إعطاء الأولوية للولايات التى تشهد ارتفاعا فى عدد الإصابات من أجل كسر سلسلة الفيروس".
وأكد فورار أنه لا يمكن الحصول على جرعات بكميات كبيرة من اللقاح فى ظل الضغط والطلب الكبير عليه فى الأسواق الدولية، موضحًا أن السلطات الصحية ستقيم عملية التطعيم فى مراحلها الأولى من حيث التخزين.
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