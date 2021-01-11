سلطان عمان يصدر مرسومين لتحديد آلية تعيين ولى العهد وتنظيم الحريات

جدة - نرمين السيد - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومين ساميين، اليوم الإثنين، يقضى الأول بإصدار النظام الأساسى للدولة، بينما يقضى الثانى بإصدار قانون مجلس عمان، انسجامًا مع رؤية عمان 2040.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية، كان أهم ما ورد فى مرسوم إصدار نظام أساسى جديد للدولة: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم فى السلطنة، ووضع آلية تعيين ولى العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم فى الدولة.

كما يؤكد المرسوم السلطانى على دور الدولة فى كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وتشجيع إنشاء الجامعات.

كما تطرق المرسوم إلى النهوض بالبحث العلمى، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق فى الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، ويؤكد على أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائى، وحماية التراث الوطنى واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

فيما يتضمن قانون مجلس عمان اختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.