رد غير متوقع.. أول تعليق من أثينا على عرض تركيا استئناف المحادثات بدون شرط

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، الكسندروس بابايوانو، اليوم الاثنين، عن عدم تلقي أثينا أي دعوة من تركيا لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

ويأتي ذلك بعد إعلان تركيا، في وقت سابق من اليوم، أنها تقدمت بعرض رسمي لليونان لاستئناف المحادثات الاستكشافية اعتبارًا من يناير الجاري.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال بابايوانو: "كما هو معروف، فإن اليونان تعرب عن رغبتها في الرد، في حالة وجود مثل هذه الدعوة من جانب تركيا، على أساس القانون الدولي، بشأن موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) وترسيم الجرف القاري".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تقدم عرضا رسميا لأثينا لاستئناف المحادثات الاستكشافية بشأن الخلافات في شرق البحر المتوسط خلال شهر يناير.

وفي تصريحاته، تحدث أوغلو عن محادثات "غير مشروطة" حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال 60 جولة من المحادثات التي عقدت حتى عام 2016، عندما تم تعليق الاتصالات.

وقال جاويش أوغلو إن أثينا "ليس لديها عذر" لعدم استئناف المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن أثينا سيكون لها موقف بناء عند استئناف الاتصالات حول الاستكشافات مع أنقرة.

وعبر ديندياس عن أبرز ما يقلقه، وهو أن "تركيا في عام 2021 ليست كتركيا في عام 2016 ، عندما جرت الجولة الأخيرة من الاتصالات الاستكشافية".

وأضاف: "تنحرف تركيا اليوم عن تركيا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عما كانت تتطلع إليه بالتكامل الأوروبي".