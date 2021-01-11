ألمانيا تفرض أصعب قرار بعد وصولها لـ أخطر مراحل كورونا

ستناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد الإجراءات إلى ما بعد الأول من فبراير مع قادة الولايات الفيدرالية في 25 يناير.
تشمل القيود الجديدة للدولة ما يلي: يجوز للناس الحصول على زيارة منزلية من قبل زائر واحد فقط في كل مرة.
كما إن أولئك الذين يعيشون في المناطق عالية الإصابة سيكونوا محصورين في دائرة نصف قطرها تسعة أميال حول منازلهم، لا يغادرون هذه الدائرة.
الاستثناء، سيكون في أن تظل محلات البقالة والصيدليات مفتوحة فقط دون محال النشاطات الأخرى.
كما ويجب على المسافرين الذين يدخلون ألمانيا من المناطق عالية الخطورة التسجيل عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام وعمل اختبار الفيروس.
تشهد ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات بـ Covid-19 وهي تكافح خلال فصل الشتاء.
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