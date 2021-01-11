نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني: نعمل لتحقيق السلام على أساس قيام الدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الرباعي يستهدف استمرار العمل لتحقيق السلام على أساس قيام الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظراءه نظراءه الفرنسي لودريان، والمصري سامح شكري، والألماني هايكو ماس.

وقد أعلن وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المحورية للعرب، ولا سلام في الإقليم دون استعادة الفلسطينيين حقوقهم عبر حل عادل، داعين إلى إنقاذ حل الدولتين.

جاء موقف وزراء الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي خلال ندوة صحفية مشتركة تلت مباحثات سياسية جمعتهم اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة تعرضوا خلالها إلى المستجدات الإقليمية وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الرئيس الأمريكي المقبل لإيجاد حلول لما استعصى منها.

وفيما قال أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية تبقى "القضية المركزية الأولى للعرب"، داعيا إلى حشد دعم المجموعة الدولية لكبح سياسة الاستيطان الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية لأن "السلام خيار إستراتيجي" والسبيل إليه هو "حل الدولتين"، أكد سامح شكري أن "كافة التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية تهدف إلى "إنفاذ حل الدولتين".