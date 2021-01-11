نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركل تنتقد إغلاق حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سيبرت، الاثنين، إن برلين تعتبر إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماع، من ضمنها موقع "تويتر"، يعتبر "إشكالية".

وأوضح شتيفن سيبرت بالقول: "يمكن التدخل في حرية التعبير، لكن في إطار الحدود التي يسنها المشرّع، وليس بقرار من إدارة مؤسسة".

وأكد أنه "لهذا السبب، تنظر المستشارة (ميركل) إلى إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي إغلاقا نهائيا بمواقع التواصل الاجتماعي كإشكالية".