طريقة عمل الحجازية لعشاق حلوى القرفة والمكسرات _ أكلات مصرية

القرفة هي سيدة الطعم في الحلوى وهناك أنواع عديدة من الحلوى بالقرفة ومنها الحجازية لذى يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الحجازية، هي من الحلوى السهلة في طريقة الصنع ولا تستهلك وقت كما أن وقت التسوية قليل مقارنه بأنواع الحلوى الأخرى كما تملك الحجازية مجموعة من الفيتامينات المتواجدة بالقرفة و بدقيق السميد والمكسرات والزبد الطبيعي لذى هي ليست مجرد حلوى تمنح الطاقة فحسب بل هي قيمة غذائية مرتفعة للكبار والصغار.

طريقة عمل الحجازية بالقرفة

المكونات :-

2 كوب من دقيق السميد.

2 كوب من الدقيق الأبيض أو الطحين.

كوب من السمن.

ملعقة سكر أو ممكن زيادة كمية السكر بحسب الرغبة وحب السكر الزيادة في الحلوى.

كوب لبن للعجن.

خميرة فورية أو خميرة الخبيز الجافة.

ثلاث ملاعق قرفة.

كوب سكر يمكن زيادة أو نقص الكمية.

نصف كوب من السوداني للطريقة التقليدية.

مكونات الحشو

طريقة العمل

يتم إزابة الخميرة في كوب اللبن حتى تبدأ في الفوران قبلها نكون قد وضعنا الدقيق أي دقيق السميد والطحين مع ملعقة السكر والسمن وبدأنا في عجن العجين حتى يتجانس تماما هنا يجب أن تكون السمن مسيح على النار بعد ذلك نضيف اللبن المذاب فيه الخميرة ونبدأ في العجن مرة أخرى ونترك العجين وهو مغطى بقطعة من الشاش حتى يخمر مدة الساعتين.

طريقة عمل الحشو

هناك أكثر من طريقة للحشو مع القرفة فإن رغبنا في حجازية بالمكسرات فهنا نضيف كوب من اللوز مع كوب من البندق أو كوبان من الفسدق للحشو أو نستخدم الفول السوداني فقط، نحضر السميد ونضيف إليه السكر ونقوم بالتقليب جيداً يضاف المكسرات أو الفول السوداني مع قليل من اللبن والسمن ونعجن حتى يتجانس تماما المكونات.

تسوية الحجازية

نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نفرد نصف عجين الحجازية المخمر ثم نقوم بفرد الحشو على طبقة العجين الأولى ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية ممكن أن نقوم بفردها في صينية أصغر ونضعها فوق طبقة الحشو أي نفرد النصف ونضعها من الجهة اليمنى إلى المنتصف ونفرد الأخرى ونضعها من الجهة اليسرى إلى المنتصف حتى تكون طبقة متساوية نقوم بالرسم بالسكين على الوجه وندخلها فرن على درجة 180 مئوية مدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة ثم نخرجها ونقوم بالتقطيع وتقديمها مع الشاي.