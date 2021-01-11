العلاوة السنوية للمعلمين بالسعودية لعام 1442 هجري وكيفية الاستعلام عنها

موعد صرف العلاوة السنوية لعام 1442، من أهم الأخبار لفئة العاملين في قطاع التدريس في المملكة العربية السعودية، فالعلاوة السنوية خاضعة لنظام حكومي تابع لوزارة الخدمة المدنية حيث يتم منحها لجميع العاملين سنويا، فتكون حاصل ما تم تجميعه طول السنة في تأدية الموظف لحقوق وظيفته ، فهي تقدير لمجهود المعلم طوال العام الدراسي وتكون تابعة لوزارة الخدمة المدنية بالسعودية.

تحدد موعد العلاوة السنوية مع صرف راتب شهر يناير لكل عام وتكون موافقة لنظام الرواتب الخاص بنظام العلاوات عن طريق منح درجة تالية مباشرة للدرجة المشغولة حاليا، فيكون موعد صرفها لعام ١٤٤٢ هجري / ٢٠٢١ ميلادي يوم الأربعاء الموافق ١٤/٦/١٤٤٢ هجريا و ٢٧/١/٢٠٢١ ميلاديا فيكون باقي علي موعد صرفها ١٥ يوم.

مع صرف راتب شهر يناير لكل عام وتكون موافقة لنظام الرواتب الخاص بنظام العلاوات عن طريق منح درجة تالية مباشرة للدرجة المشغولة حاليا، فيكون موعد صرفها لعام ١٤٤٢ هجري / ٢٠٢١ ميلادي يوم الأربعاء الموافق ١٤/٦/١٤٤٢ هجريا و ٢٧/١/٢٠٢١ ميلاديا فيكون باقي علي موعد صرفها ١٥ يوم. وبالتالي فيكون موعد العلاوة لعام ١٤٤٣ هجري / ٢٠٢٢ ميلادي يوم الخميس الموافق ٢٤/٦/١٤٤٣ هجريا و٢٧/١/٢٠٢٢ ميلاديا فيكون باقي علي موعد صرفها ٣٨٠ يوم.

لعام ١٤٤٣ هجري / ٢٠٢٢ ميلادي يوم الخميس الموافق ٢٤/٦/١٤٤٣ هجريا و٢٧/١/٢٠٢٢ ميلاديا فيكون باقي علي موعد صرفها ٣٨٠ يوم. ويكون موعد صرف العلاوة السنوية لعام ١٤٤٤ هجري / ٢٠٢٣ ميلادي يوم الخميس الموافق ٤/٧/١٤٤٤ هجريا و ٢٦/١/٢٠٢٣ ميلاديا فيكون باقي علي موعد صرفها ٧٤٤ يوم.

لعام ١٤٤٤ هجري / ٢٠٢٣ ميلادي يوم الخميس الموافق ٤/٧/١٤٤٤ هجريا و ٢٦/١/٢٠٢٣ ميلاديا فيكون باقي علي موعد صرفها ٧٤٤ يوم. وموعد العلاوة السنوية لعام ١٤٤٥ هجري / ٢٠٢٤ ميلاي يوم الأحد الموافق ١٦/٧/١٤٤٢ هجريا و٢٨/١/٢٠١٤ ميلاديا فيكون بتقي علي موعد صرفها ١١١١ يوم.

موعد استحقاق العلاوة للمعلمين لعام 1442 هجريطرق الاستعلام عن العلاوة للمعلمين لعام 1442 هجري

فقد مكنت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية المواطنين من إمكانية الاستعلام عن العلاوة السنوية لعام 1442 هجري عن طريق الخطوات الأتية:

التسجيل في نظام فارس السعودي

اختيار الخدمة الذاتية.

تسجيل البيانات الخاصة بالمعلم.

اختيار الرواتب والبدلات.

اختيار تعريف الراتب.

وأخيرا قم باختيار الكشف عن العلاوة السنوية.

شروط الحصول علي العلاوة السنوية

حيث وضعت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط ليتمكن المعلم من الحصول علي العلاوة وهى :

اجتياز المعلم كل فترات التدريب في طول مدة خدمته.

أن يكون المعلم في وظيفة التدريس لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

أسباب توقف العلاوة السنوية

حيث حددت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أن العلاوة تتراوح بين 300 ريال الي 640 ريال بعد زيادتها في العام الماضي، ويستحق هذه العلاوة جميع فئة المعلمين والمعلمات بالسعودية ولكن تتوقف في الحالات الأتية: