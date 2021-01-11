إيران : 91 وفاة و أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع إجمالى عدد إصابات كورونا فى البلاد إلى نحو مليون و292 ألف حالة مؤكدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 56 ألفا و262 حالة فى إيران، لافتة إلى أن 4.568 من المصابين فى وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و81 ألف حالة.