أول رحلة جوية بين قطر والسعودية بعد قمة العلا.. فيديو

عادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية اليوم، الإثنين، حيث أقلعت طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض، في أول رحلة بين البلدين بعد إعلان المصالحة الخليجية على هامش قمة العلا.
وأقلعت طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية القطرية في رحلة هي الأولى بين قطر والسعودية منذ أكثر من 3 سنوات، ووصلت إلى مطار الملك خالد بالرياض.
ونشرت الخطوط الجوية القطرية مقطع فيديو يبين إقلاع أول طائرة من الدوحة متجهة نحو الرياض.
وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى الرياض "بواقع رحلة يوميا إلى مطار الملك خالد الدولي".
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين أعلنت فتح المجال الجوي للطيران القطري، والسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء.
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