البلاد أمام واقع مخيف.. الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا في لبنان.

وقال "عون"، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية كي نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي كورونا"، وفقًا لقناة "إل. بي. سي" اللبنانية.

من جانبه، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، بأن البلاد أمام واقع صحي مخيف، مضيفًا أن "وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".

وتابع: "اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد بتطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل".